Angel Gomes, filho de Gil Gomes, é o novo número 10 do Boavista

O Boavista confirmou o empréstimo com opção de compra da promessa do Manchester United Angel Gomes, que estava até agora nos franceses do Lille. O médio de 19 anos vai passar a próxima época em Portugal, com o Boavista a expressar a sua alegria por poder contar com ele. “Dizem que é uma promessa, mas para nós é já uma certeza,” escreveram os axadrezados no Instagram.

O jornal inglês “Daily Mail” escreveu sobre o negócio, citando o clube português, que destacou o facto de Angel Gomes estar nos Red Devils desde os seis anos de idade. Em 2016/17, o luso-britânico fez a estreia na equipa principal do Manchester United, substituindo Wayne Rooney num jogo frente ao Crystal Palace e, com isso, tornando-se o mais jovem jogador a entrar em campo pela equipa de Old Trafford.

Angel Gomes é filho do campeão do mundo de sub20 por Portugal, Gil Gomes, ex-Benfica, mas optou pela nacionalidade inglesa e tem sido internacional nas várias categorias, tendo ganho o campeonato do mundo de sub17.

Segundo o “Daily Mail”, Angel recebeu uma proposta de ordenado de 30.000 libras por semana da parte do United mas os números não lhe agradaram. Acima de tudo, terá sido a possível chegada de Jadon Sancho aos Red Devils a fazê-lo mudar de ares, uma vez que dificilmente teria uma oportunidade de se mostrar com a vinda do inglês.