Real Madrid: Bale continua de fora e não joga com o Manchester City

Gareth Bale jogou pela última vez em junho, quando o Real Madrid bateu o Maiorca por 2-0. Nos últimos sete jogos da liga, o galês ficou de fora por opção de Zinedine Zidane, não deixando muitas dúvidas quanto à opinião que o técnico francês tem do antigo jogador do Tottenham.

O avançado, que marcou mais de 100 golos pelo clube desde que se mudou para Madrid em 2013, está a ter a pior época da carreira, com apenas três golos em todas as competições e muitas provas de imaturidade.

Bale tem contrato até 2022 mas esteve perto de se mudar para a liga chinesa no ano passado, num negócio muito lucrativo para o jogador. No último minuto, o Real Madrid decidiu que queria receber uma determinada quantia pela transferência em vez de terminar antecipadamente o acordo com o jogador.

Se o galês nunca foi consensual entre os adeptos, a verdade é que esta época o ponteiro pende nitidamente para o negativo. A tendência para se lesionar também não ajuda, mas será principalmente o comportamento pouco profissional que levará os fãs ao descontentamento. O agente do jogador diz que Bale não vai sair.

O médio James Rodriguez, antigo jogador do FC Porto, também ficou de fora da convocatória, bem como Mariano Diaz, a quem foi diagnosticada Covid-19, e Sergio Ramos, por castigo depois de ter sido expulso na primeira mão, que os Merengues perderam por 2-1.