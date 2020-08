Diogo Leite, jovem central do FC Porto, pode estar a caminho do Valência

O defesa central português Diogo Leite, de apenas 21 anos, deve estar prestes a deixar o FC Porto e a rumar a Valência, onde é desejado, segundo o jornal “Marca”, desde janeiro passado, com a pandemia a ter atrasado o negócio que agora deve estar prestes a ser concretizado. De acordo com o jornal desportivo espanhol, Peter Lim, presidente do clube, é fã do jogador portista.

Apesar de o provável destino ser o Valência, a verdade é que em Portugal se noticiava nos últimos dias que seria um vizinho, o Sevilha, a levar o jogador. O diário afirma que é o momento decisivo para a concretização do negócio e por isso é natural que haja novidades em breve.

O negócio deve rondar os 15 milhões de euros mais cinco em variáveis. O FC Porto tenta ainda forçar um valor de 20 milhões de euros (sem as variáveis), o que tinha sido conversado no passado mês de janeiro.