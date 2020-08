Everton Cebolinha a horas de assinar pelo Benfica

Everton Cebolinha prepara-se para assinar pelo Benfica, garantia do jornal “Record” que anuncia um vínculo para as próximas cinco temporadas. A contratação terá sido fechada ontem à noite. O jogador brasileiro deixará o Grémio por 20 milhões de euros mais 15% da mais-valia numa futura venda.

De acordo com o diário desportivo, as negociações não foram fáceis e chegaram a estar comprometidas ao longo do dia de ontem. Não foi apenas o Benfica a mostrar interesse no extremo. Também o Everton quis levar o jogador de 24 anos, pelo que a direção do Grémio tentou jogar com o facto de haver outro interessado.

O treinador do clube inglês, Carlo Ancelotti, terá ligado diretamente para o jogador para o convencer a mudar-se para a Premier League. Segundo o “Record”, os valores não eram muito diferentes dos apresentados pelo Benfica, pelo que a decisão terá sido tomada com base na vontade do jogador, nomeadamente em trabalhar com Jorge Jesus.