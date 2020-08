Bale pode estar de regresso à Premier League - e ao Tottenham de Mourinho

O próprio agente do jogador, Jonathan Barnett, não tinha posto sequer a hipótese de Bale sair do Real Madrid. A mudança radical de opinião, segundo o “Don Balon”, deve-se a Daniel Levy, presidente do Tottenham, o homem que poderá convencer o galês a mudar de ares e que terá ligado pessoalmente a Bale para lhe oferecer um lugar na antiga equipa para a próxima temporada.

Gareth Bale terá não só mostrado o interesse pela oferta como terá mesmo prometido a Daniel Levy que, no caso de ir para Londres, deixará de jogar golfe e centrar-se-á em fazer o melhor possível pela sua nova equipa.

Falta agora que o Tottenham e o Real Madrid se entendam quanto à percentagem do salário que será paga por cada um e se é estabelecida ou não uma opção de compra por parte dos ingleses no fim do empréstimo, em junho de 2021.

Se ainda há pouco tempo o futuro se afigurava pouco risonho para Bale, esta notícia pode fazer sorrir não só o internacional galês, como Zidane e Florentino Perez, que queriam ver-se livres do instável jogador, e também Mourinho, que passa a contar com um atleta de inegável talento no plantel às suas ordens.