Pirlo quer “copiar” Guardiola e com isso convenceu Cristiano Ronaldo a ficar

No seio da Juventus, não caiu bem a forma como a poderosa equipa de Turim caiu perante um rival teoricamente mais fraco como o Lyon, na Liga dos Campeões. Pelo segundo ano consecutivo, a equipa italiana foi eliminada nos oitavos de final da prova mais importante do futebol europeu. Curiosamente, são os mesmos dois anos de Cristiano Ronaldo no plantel preto e branco.

Com a chegada de Andrea Pirlo ao comando técnico da Juventus, em substituição de Maurizio Sarri, a vontade do português experimentar outros ares, insatisfeito que está com os resultados europeus da sua equipa, pode ter arrefecido. De acordo com o “Don Balon”, o antigo médio quer seguir o exemplo de Pep Guardiola e montar uma equipa com predominância de jogadores tecnicistas, o que agrada a Cristiano Ronaldo.

Pirlo, que foi um dos jogadores mais elegantes em campo dos últimos 20 anos, quer que a sua Juventus seja dominadora na posse de bola e no recorte técnico e para tal irá moldar os jogadores que tem para que se adaptem a essa ideia. A primeira contratação já está feita: Isco, ex-Real Madrid. Mas o mais importante terá sido mesmo convencer Ronaldo a querer continuar pelo menos mais uma época em Turim.