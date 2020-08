A Juventus quer ver-se livre de Ronaldo e já o ofereceu ao Barcelona, diz a BBC

Cristiano Ronaldo terá sido oferecido ao Barcelona, o que constituiria uma bomba histórica maior do que a ida de Figo para o Real Madrid, e significaria que poderíamos ver o português a jogar ao lado de Lionel Messi.

O antigo astro do Real Madrid pode estar de saída da Juventus, apesar da chegada do amigo Pirlo ao comando técnico do campeão italiano. A Velha Senhora está desesperadamente a tentar livrar-se do ordenado de Ronaldo, em tempos de crise.

“Ele está a ser oferecido a todos, incluindo ao Barcelona,” disse o jornalista espanhol Guillem Balague à BBC. “Não sei se eles conseguirão ver-se livres dele assim tão facilmente com o dinheiro que ele ganha. Quem lhe vai pagar aqueles valores?”

O próprio Barcelona foi atingido por problemas financeiros sérios, devido à pandemia, e parece incapaz de contratar figuras milionárias durante o mercado de verão, numa tentativa de encurtar a distância para o campeão Real Madrid.

Ainda que um duo atacante formado por Messi e Ronaldo seja um sonho para a maior parte dos fãs de futebol, parece improvável que a visão se concretize, pelo menos este verão. Os dois jogadores juntos marcaram 1.272 golos e têm 11 Bolas de Ouro, Messi com seis e Ronaldo com cinco.

Ronaldo tem ainda dois anos de contrato com a Juventus, depois de ter assinado um lucrativo acordo de quatro anos em 2018. O jogador não fez qualquer comentário sobre o desejo de sair do clube mas, com o despedimento de Sarri, as suas prioridades para o futuro permanecem incertas.

O Paris Saint-Germain tem sido, até agora, a casa mais falada para acolher Cristiano Ronaldo, no caso de uma saída da Juventus. Guillem Balague explicou à BBC: “A razão pela qual Ronaldo foi associado ao PSG não é tanto porque o PSG está interessado nele, mas porque Jorge Mendes recebeu instruções para encontrar um clube para Ronaldo”.

Ainda segundo o jornalista espanhol, o Real Madrid já disse que não está interessado no regresso do craque português.