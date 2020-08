Vertonghen quase certo no Benfica

De acordo com o jornal “A Bola”, nas últimas horas houve avanços muito significativos nas negociações por Jan Vertonghen, que está de férias em Portugal mas ainda não se deslocou a Lisboa.

É o seu empresário, Tom de Mul, quem está reunido com os responsáveis do clube da Luz. O jogador mostrou-se disponível para ouvir a proposta e, aparentemente, recetivo aos números que lhe foram comunicados. A concretizar-se o negócio, Vertonghen passaria a ser um dos mais bem pagos do plantel.

Segundo “A Bola”, o acordo entre as partes implica que o jogador baixe o salário mas receba um prémio de assinatura considerável, ao qual poderão somar-se prémios por objetivos. O contrato deverá ser por três temporadas.

Jorge Jesus terá dado luz verde à operação mal soube da possibilidade. O belga pode jogar no centro da defesa mas também no corredor esquerdo, o que agrada ao treinador do Benfica. Vertonghen poderá ajudar na evolução de jogadores como Rúben Dias ou Ferro.