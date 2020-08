Cervi pode estar a caminho do Aston Villa

Com tantas entradas no Benfica, a lógica deixa antever que haverá saídas, algumas delas de nomes que até há pouco tempo foram importantes na equipa encarnada. É o caso de Franco Cervi, que raramente foi titular indiscutível mas ganhou a sua importância e foi fulcral em várias ocasiões, com os diversos treinadores que encontrou na Luz, incluindo Jorge Jesus.

Agora, de acordo com o jornal “A Bola”, está a ser preparada a sua saída do Benfica e há vários destinos possíveis, sendo que, à partida, o que mais agradaria ao argentino seria o Aston Villa, clube histórico da Premier League. Curiosamente, o ex-treinador do Benfica e de Cervi, Bruno Lage, foi apontado ao clube de Birmingham até há pouco tempo mas o negócio não se concretizou.

Outra hipótese poderá ser o Besiktas. Isto depois de os também turcos do Alanyaspor terem mostrado interesse no jogador, tendo-se entretanto decidido pelo extremo brasileiro Davidson, que atuava até agora no Vitória de Guimarães.