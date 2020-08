Lukas Podolski sai em defesa de Mesut Ozil: “Ele não é um idiota”

Podolski saiu em defesa do amigo, compatriota e antigo companheiro de equipa no Arsenal, Mesut Ozil, insistindo que este “não é um idiota”. Ozil foi duramente criticado pela sua decisão de rejeitar um corte no ordenado devido à pandemia. O antigo internacional alemão disse: “As pessoas têm estado a tentar destruir-me há dois anos”. Podolski sente que todos ficam a perder com a situação.

“Ele é suficientemente bom para ser o principal jogador do Arsenal, com o apoio do treinador e da equipa, mas algo aconteceu ao clube,” disse Podolski ao “The Athletic”. “Ele está em desacordo com o clube? Quando falo com ele, não falamos dessas coisas. É uma situação dele, para ser resolvida por ele e pelo agente.”

“Ele é boa pessoa, não é um idiota. Não dá entrevistas a criticar os companheiros do Arsenal e é uma pena que tenhamos esta situação porque todos ficam a perder. Ozil sentado na bancada, o Arsenal a pagar-lhe e não há um vencedor,” diz Podolski.

A verdade é que Ozil não tem feito parte da equipa de Mikel Arteta desde que o futebol regressou do confinamento. O técnico insiste que a ausência do alemão se deve a razões puramente futebolísticas. Apesar de aparentemente não fazer parte dos planos do treinador espanhol, Ozil quer cumprir o resto do contrato, que expira em 2021.