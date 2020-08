Cavani ainda sonha com o Real Madrid antes de assinar pelo Benfica e há um defesa do Real que pode estar a caminho da Luz

Diz o site espanhol “Don Balón” que o mais provável é que Edinson Cavani acabe por vestir a camisola do Benfica nas próximas duas ou três temporadas. Mas o jogador, tranquilo com as propostas que tem em cima da mesa, tanto da Europa como dos Estados Unidos, segue de perto os acontecimentos no Real Madrid, na esperança de que a porta se abra para ele.

Essa hipótese não é provável, uma vez que o Real Madrid está a acelerar a operação “saídas” mas sem muita pressa e, sem que o clube consiga desfazer-se de vários transferíveis, não será fácil haver entradas. Isco Alarcón, Gareth Bale, Lucas Vázquez, Luka Jovic, Nacho Fernández, Mariano Días e James Rodríguez aguardam a sua vez para dizer adeus ao Real.

Segundo o “Don Balón”, o Benfica poderá estar interessado num desses dispensáveis do Real Madrid. Trata-se de Nacho Fernández, defesa do clube madrilenho. De acordo com a publicação, as águias terão oferecido 10 milhões de euros pelo jogador e o Real estará tentado a aceitar.