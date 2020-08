Quando questionado acerca dos seus planos para depois de 2024 pela publicação alemã “SportBuzzer”, Klopp disse: “Vou tirar um ano e perguntar-me se tenho saudades do futebol. Se eu disser ‘não’, então será o fim do treinador Jurgen Klopp. “Se um dia eu já não for treinador, há uma coisa de que não vou ter saudades: a tensão brutal imediatamente antes do jogo,” acrescenta o alemão.

Klopp já tinha planeado tirar um ano quando deixou o Borussia Dortmund, no verão de 2015, mas o apelo do Liverpool falou mais alto e o alemão acabou mesmo por substituir Brendan Rodgers, que tinha sido despedido. Klopp chegou aos Reds em outubro de 2015.

O técnico alemão tem consciência dos desafios que esperam os campeões ingleses na nova época, com a pressão de serem os detentores do título pela primeira vez em 30 anos, mas diz que ele e os seus jogadores estão prontos e motivados para a nova campanha.

“Todo o clube está ansioso pela nova época, queremos ser ainda melhores. Queremos perseguir os adversários e a bola no campo todo, continuar a ser uma equipa desagradável contra a qual não é divertido jogar. Não estamos a defender nenhum título, queremos novas conquistas, ainda agora começámos a ganhar.”