Mais um jogador na agenda do Benfica: Darwin Núñez, avançado uruguaio

Na roda viva de contratações para os lados da Luz, há mais um nome estrangeiro que pode vir a reforçar o novo Benfica de Jorge Jesus. Trata-se de Darwin Núñez, jovem atacante uruguaio de 21 anos.

Segundo o jornal “A Bola”, o empresário do jogador do Almeria, Edgardo Lasalvia, anda a viajar pela Europa em busca de novas paragens para Núñez, uma vez que o clube espanhol desceu de divisão e o internacional uruguaio não tem muita vontade de jogar no escalão secundário de Espanha.

O Benfica estará atento aos desenvolvimentos mas, segundo o diário desportivo, a cláusula de rescisão de 20 milhões de euros é muito mais do que os encarnados estariam dispostos a pagar por Darwin Núñez.