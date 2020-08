Leo Messi disse a Koeman que está “mais fora do que dentro” e muito desiludido com o rumo que o Barcelona está a tomar

Leo Messi teve uma reunião com Ronald Koeman, depois de o holandês ter sido apresentado como novo treinador do Barcelona. Um encontro que o argentino terá aproveitado para dar as boas-vindas ao antigo técnico do Benfica, mas também para dar-lhe a entender que há uma grande pressão no clube.

Koeman, que conhece bem a casa, uma vez que foi lá jogador, tentou convencer Messi acerca do projeto que tem em mente, o seu esquema de jogo, a sua filosofia e as entradas e saídas que prepara. Segundo o site “Don Balón”, o primeiro contacto entre ambos terá sido bastante positivo.

O antigo treinador de Valência, Southampton, Everton ou da seleção holandesa tentou convencer Messi a não fazer as malas. Sabe que o argentino está extremamente desiludido com a gestão de Josep María Bartomeu e com o rumo que o clube leva, pondo seriamente a hipótese de sair do Barcelona.

Em Espanha, vários meios de comunicação social afirmam que Leo Messi assegurou a Koeman que se vê “mais fora do que dentro”. Aos 33 anos, o argentino acredita que chegou a hora de se despedir do Barcelona, depois de toda uma vida juntos, e começar então uma nova aventura. Apesar de tudo, Messi tem consciência da dificuldade da operação, uma vez que tem contrato até 2021. Haverá muito poucos clubes no mundo a poder pagar-lhe o salário e as comissões que pede. Ainda mais agora, depois da grave crise económica despoletada pelo novo coronavírus, que afetou todos.