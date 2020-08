Nico Gaitán: "Sempre disse, e acho que as pessoas de Braga não ficarão chateadas com isso, que queria jogar no Benfica"

A possibilidade de Nico Gaitán voltar ao Benfica esta temporada existiu e o argentino, de regresso a Portugal mas para jogar no Sp. Braga, usou de toda a sinceridade numa entrevista ao "Record" para fechar o tema Benfica, antes de iniciar esta nova aventura na liga portuguesa.

"Eu sempre disse, e acho que as pessoas de Braga não ficarão chateadas com isso, que queria jogar no Benfica. Mas também tinha de ver o treinador, a estrutura diretiva que estava, há sempre muita coisa a avaliar. Não foi possível ir para o Benfica e quando o Sp. Braga apareceu foi tudo muito rápido. Eles sim, queriam-me aqui. E agora sinto que tenho de fazer muito para ajudar o Sp. Braga", disse o jogador ao diário desportivo.

O argentino sublinhou ainda que, tal como no seu país sempre pensou que só jogaria no Boca Juniors, inicialmente também só se via a jogar no Benfica em Portugal. Mas as circunstâncias mudaram.

"Um jogador vai crescendo e vai vendo outras coisas, vai recebendo propostas das quais não estava à espera. Isso faz parte do futebol", disse, não querendo divulgar quem travou o seu regresso à Luz: "Não sei quem foi e não vou dizer se foi um ou outro. Para mim, já está. Para mim acabou o Benfica. Muito obrigado às pessoas do Benfica, sei que gostam muito de mim, mas agora jogo em Braga e vou tentar defender o Sp. Braga da mesma forma que defendi o Benfica".

Gaitán diz ainda acreditar que será bem recebido quando for jogar ao estádio do Benfica, agora com uma nova camisola.

"Sei que me vão receber bem. Passei lá muitos anos, passámos muitas coisas juntos", sublinhou.