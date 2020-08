Benfica aposta em Mariano e Fernández

Enquanto a "novela" Cavani ainda decorre, os olhos do Benfica viram-se, segundo o "Record", para a contratação de Mariano Diaz, avançado do Real Madrid, de 27 anos.

Segundo o diário desportivo, quem está a tratar do negócio, que deverá passar por um empréstimo, é o empresário português Jorge Mendes, mas o empresário do jogador, David Aranda, garante que ainda não foi contactado. "Até agora ninguém do Benfica falou comigo. Não sei há alguma coisa entre clubes, ou não, mas é certo que terão sempre de falar comigo", disse.

O salário de 4 milhões de euros do jogador dominicano é, ao que tudo indica, o primeiro grande obstáculo que o Benfica terá de contornar.

Ainda de acordo com o "Record", o Benfica já terá também iniciado negociações com o Sevilha por Carlos Fernández, avançado espanhol de 24 anos. Apesar do jogador estar referenciado há algum tempo por Jorge Jesus, que o quis levar para o Flamengo, o treinador que conquistou recentemente a Liga Europa, Lopetegui, ainda não se pronunciou sobre o assunto.