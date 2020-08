Koeman já pegou no telefone: começa a limpeza no Barça

Faz lembrar um pouco o que aconteceu em 2008, quando Pep Guardiola chegou à equipa principal do Barça. O treinador, ex-capitão e lenda do clube, decidiu dispensar Ronaldinho, Deco e Samuel Eto’o, três dos jogadores mais importantes daqueles tempos - o avançado camaronês sobreviveu e acabou por ser decisivo na conquista da Champions. Foi um jogada de risco, no entanto inegociável para Pep. Era necessário ficha limpa, começar do zero, com um balneário diferente.

Ronald Koeman, o novo treinador do FC Barcelona, deverá fazer o mesmo e isso é, pelas capas dos jornais nesta terça-feira, o segredo mais mal guardado do mundo. O primeiro a receber um telefonema do ex-treinador do Benfica terá sido Luis Suárez, o avançado uruguaio, o terceiro melhor marcador da história dos culés. Koeman terá dito curto e curto que não conta com ele. O PSG estará à espreita.

A seguir, na fila da porta de saída, estarão Ivan Rakitic, Samuel Umtiti e Arturo Vidal, escreve esta manhã o “Sport”. A lista de dispensas está, aliás, na capa dos desportivos mais importantes de Espanha - o “Sport” adiciona ainda Júnior Firpo, o lateral esquerdo ex-Betis. Este diário diz que, embora se admita facilidades na venda dos jogadores, o clube não quer vender mal.

Rakitic terá ofertas da Premier League e da Serie A. José Mourinho, treinador do Tottenham, estará interessado no médio croata. O “Sport” coloca Umtiti e Júnior na rota do futebol italiano, enquanto Arturo Vidal, o mais conceituado deste trio, continua com muito mercado. PSG, Juventus e Inter terão demonstrado interesse em contar com o chileno.