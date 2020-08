Nakajima continua desaparecido

No FC Porto, o grande mistério é se Nakajima volta ou não a integrar o plantel. O jornal "A Bola" diz que Sérgio Conceição não perdoa Nakajima pelo facto deste ter recusado reintegrar os treinos conjuntos, depois do confinamento, alegando receio de contágio a covid-19, justificando o ato com o facto de a mulher ter problemas de asma e ter uma filha bebé.

Recorde-se que, na altura, Sérgio Conceição afastou o jogador do plantel e Nakajima nunca mais foi visto junto dos colegas, até final da época.

Já o "Record" diz que o internacional japonês chegou ao Porto na noite de domingo e que não podia apresentar-se segunda-feira no Olival para os treinos, uma vez que não foi testado à covid-19 na véspera.

Ou seja, a permanência de Nakajima no Dragão é ainda uma incógnita.