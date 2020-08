Em Espanha dizem que o Barça ofereceu Griezmann para ter João Félix: o clube já negou e deu uma versão bem diferente

A capa da “Marca” diz esta manhã que o Barcelona tentou uma troca com o Atlético Madrid, devolvendo Antoine Griezmann e recebendo João Félix. O Atleti terá rejeitado prontamente e o Barça não demorou muito a negar essa ideia de negócio, escreve o “Mundo Deportivo”.

O mesmo jornal, que cita fontes do clube catalão, confirma que houve uma chamada… mas do Atlético de Madrid, sugerindo o regresso de Griezmann em troca de vários jogadores dos colchoneros. João Félix, que custou 127 milhões no verão passado, não estava incluído nesse lote. Da Catalunha ouviu-se um redondo: “Griezmann não vai a lado nenhum”. De acordo com outra imprensa desportiva espanhola, Ronald Koeman terá dito ao francês que será muito importante no novo projeto.

O “Mundo Deportivo” escreve também que Koeman, o novo treinador dos culés, terá definido um alvo muito importante para substituir Rakitic e Arturo Vidal. O holandês Georginio Wijnaldum, um médio do Liverpool, é do agrado do treinador que passou pelo Benfica. O futebolista era titular na seleção holandesa de Koeman. Wijnaldum marcou dois golos ao Barça em 2018/19, quando o Liverpool recuperou o 0-3 da primeira mão das “meias”, vencendo os visitantes de Anfield por 4-0.

O dominó prossegue, já se sabe, por isso fala-se de Thiago Alcantara para ocupar a vaga no meio-campo do Liverpool. “Jürgen Klopp suspira por Thiago”, escreve o “MD”.