"Thiago no Liverpool é uma contratação melhor do que Messi no City"

A frase é polémica e sai da boca de uma lenda da Premier League. Em conversa com a "TalkSport", na quinta-feira, Wayne Rooney definiu que a luta pelo título na próxima época está sentenciada: ou Liverpool ou Manchester City, como nas duas últimas épocas. Mas há um mas.

"Se o Liverpool contrata o Thiago acabou-se. Seria uma contratação melhor do que a de Messi pelo City", disse o ex-capitão da seleção inglesa e do United, o maior rival do City, um pormenor talvez importante de não esquecer.

Rooney não quis, ainda assim, deixar de elogiar o futebolista argentino. "Poderia vir e ser o melhor jogador do ano. Com certeza. Se vier seria incrível não só para a liga mas também para todos os jogadores que nunca tiveram a honra de partilhar o campo com ele", admitiu, aqui citado pela "Marca".

O avançado do Derby County foi mais longe: "Se tiver à volta Bruno Fernandes ou De Bruyne poderia ganhar sete Bolas de Ouro, o que seria incrível".

Surpreendente talvez tenha sido quando colocou Messi acima de Cristiano Ronaldo, com quem jogou cinco anos em Old Trafford. "Os dois marcaram padrões que creio que não voltaremos a ver, mas, para mim, Messi está simplesmente num nível diferente."