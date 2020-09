Darwin Núñez está quase no Benfica e será a maior venda de sempre da 2ª divisão espanhola

O Benfica encontrou o jogador que queria para reforçar o ataque. De acordo com o jornal “Record”, o uruguaio está a um passo de assinar pelo clube da Luz, apesar de nem sempre as negociações com o Almería, terem corrido bem.

Ontem terão sido dados passos importantes para que o negócio se concretize. Segundo o diário desportivo, ainda não há documentos assinado mas Luís Filipe Vieira está confiante de que o jogador está garantido, havendo hoje nova tentativa para concluir o acordo.

Terá ficado estabelecido um valor na ordem dos 25 milhões de euros, o que fará de Nuñez o mais caro de sempre na história das contratações do Benfica. Discutiu-se também a inclusão de um jogador encarnado no negócio. Diogo Gonçalves era o jogador desejado pelo Almería mas o Benfica não aceitou negociar o extremo. Lema, oferecido pelas Águias, foi recusado em Espanha. No fim, o jogador a seguir o caminho da 2ª divisão espanhola pode mesmo ser David Tavares.

O Brighton estaria interessado no jogador uruguaio mas, segundo o “Record”, terá sido ultrapassado em definitivo pelo Benfica. Nuñez tem 21 anos e marcou 16 golos em 32 jogos na época passada.