Jogador da NBA acusado pela ex-companheira de abusar fisicamente do filho

A mãe do filho de Trevor Ariza, basquetebolista dos Blazers, afirma que o jogador da NBA abusou fisicamente da criança, de 12 anos, em múltiplas ocasiões, o que motivou o pedido de uma ordem de afastamento. O jogador defende-se dizendo que as acusações são falsas.

A estrela dos Blazers, de 35 anos, não quis jogar durante a pandemia precisamente por estar com o filho, pelo qual está em litígio com a ex-companheira, Lana Allen, para obter a custódia. Allen apresentou recentemente a um juiz de Los Angeles documentos audiovisuais com os quais acusa o ex-companheiro de violência doméstica contra o filho, num caso que remonta a 2019. A mãe do filho de Ariza acusa o jogador de infringir castigos corporais em pelo menos duas ocasiões.

Ariza respondeu às acusações negando categoricamente que tenha exercido qualquer espécie de abuso e prometendo limpar o seu nome. “É uma mulher que me tem tentado manter afastado no meu filho,” afirmou.