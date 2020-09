Luis Suárez vai mesmo fazer companhia a Cristiano Ronaldo na Juventus

De acordo com o jornal desportivo italiano, Luis Suárez, de 33 anos, vai mesmo acompanhar Ronaldo no ataque da Juventus. Para que tal aconteça, o uruguaio receberá um salário de aproximadamente 15 milhões de euros limpos.

Surpreendentemente, Suárez ficou fora das contas do novo treinador do Barcelona, Ronald Koeman. O avançado quer rescindir com o clube catalão mas exige receber os 24 milhões de euros de ordenado a que teria direito até ao final desta época.

Suárez deverá preencher a vaga deixada por Gonzalo Higuaín, que estará a caminho do Inter Miami, o clube fundado por David Beckham. A informação já foi confirmada pelo novo treinador da Juventus, Andrea Pirlo.