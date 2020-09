“Há 90% de hipóteses de Messi continuar no Barcelona,” diz jornalista argentino

Lionel Messi anda nas bocas do mundo, que aguarda a definição do seu futuro. Nas últimas horas, o jornalista argentino Martin Arevalo veio juntar mais achas para a fogueira complexa da estrela do Barcelona, desta vez contrariando a maioria das previsões.

“Há 90% de hipóteses de Messi continuar no Barcelona. Amanhã teremos uma decisão,” declarou o jornalista da TyC Sports esta quarta-feira à noite. Arevalo acrescentou que “Messi está a considerar seriamente ficar no Barcelona até 2021 e sair pela porta grande ao terminar o seu contrato”.

Esta informação chega depois da reunião de ontem à tarde entre o pai do jogador, Jorge Messi, e Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona. De acordo com o jornal espanhol “Sport”, não houve entendimento durante o encontro, uma vez que Bartomeu insiste que o contrato de Messi ainda é válido e o pai do futebolista considera que o astro argentino podia abandonar o clube sem custos. Com os novos dados, Messi poderá ter mudado de opinião.