A apresentação de Núñez no Benfica foi adiada por falta de entendimento entre os clubes

O jornal “A Bola” adianta que há divergências entre os vários clubes envolvidos no negócio de Darwin Núñez. O avançado de 21 anos, até agora no Almería, de Espanha, pode vir a custar 24 milhões de euros, como o Benfica se dispôs a pagar, ou 25 milhões, devido aos direitos relacionados com a formação do jogador.

O Mecanismo de Solidariedade da FIFA obriga ao pagamento de uma verba aos clubes formadores dos atletas, habitualmente feito pelo clube comprador. Neste caso, o Almería defende que dever ser o Benfica a pagar ao Peñarol e ao Carbonero.

Independentemente de tudo, segundo “A Bola”, o Benfica garante que a apresentação será feita hoje.