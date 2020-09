Jota a caminho de Valência? Florentino ainda seguido pelo AC Milan?

Com o reforço em massa do plantel da Luz, a tão falada aposta na prata da casa poderá ser posta em causa. Que o diga Jota, cuja concorrência no ataque prevê muito poucas oportunidades de evolução. Assim segundo o jornal “Record”, é com bons olhos que o jovem jogador de 21 anos vê a hipótese de ser emprestado ao Valência. Jota, que é representado por Jorge Mendes, poderá ver a sua situação resolvida nos próximos dias.

Na época que findou este ano, o avançado cumpriu 28 partidas, tendo apontado dois golos. No entanto, desses jogos, apenas seis foram realizados como titular e, nos outros, Jota entrou quase sempre nos últimos minutos.

O caso de Florentino Luís é diferente. O jovem médio continua a ser muito desejado pelo AC Milan. Paolo Maldini, atualmente diretor desportivo do clube, ter-se-á reunido com o empresário do jogador, de acordo com o “Calciomercato”. Todavia, o clube milanês tem outra prioridade para aquela posição: Bakayoko, jogador do Chelsea.