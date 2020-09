O Manchester United está interessado em Bale. Mourinho também mas não tem dinheiro.

Depois da entrevista de Gareth Bale, em que o galês teceu duras críticas ao Real Madrid, o clube espera que o interesse do Manchester United no jogador seja para valer e aguarda uma proposta concreta. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, os Merengues preparam a “operação saída” do galês frustrado.

Não são apenas os Red Devils a demonstrar interesse em ter Bale novamente na Premier League. Também José Mourinho gostaria de contar com o galês no Tottenham, clube do qual saiu para o Real Madrid. No entanto, o presidente do clube londrino já avisou o treinador português de que não há dinheiro para voos tão altos.

Apesar de ser claro para ambas as partes – jogador e clube – que Bale, de 31 anos, deixe Madrid, a verdade é que o Real ainda não recebeu ofertas concretas. A somar a isso, existe ainda o problema dos dois anos de salário – 17 milhões de euros – relativos ao que resta do contrato de Bale, que o jogador quer ver pagos e o Real se recusa a pagar.

Depois da entrevista à Sky Sports, Bale tem encontro marcado com Zidane para resolver o seu futuro. O treinador “congelou” o galês, remetendo-o para a bancada na maioria dos jogos do Real Madrid, mostrando claramente que não conta com ele. Segundo o jornal “Marca”, os companheiros de equipa de Bale mostram-se indiferentes à sua situação e já não o veem como parte do plantel.

O nome de Bale tem sido frequentemente associado ao Manchester United nos últimos anos, mas nunca houve sequer negociações entre as partes. Surge novo rumor, numa altura em que os Red Devils fizeram apenas uma contratação para a nova época, com o holandês Donny van de Beek a deixar o Ajax para se juntar a Bruno Fernandes e companhia.