Rúben Semedo está cada vez mais perto do Benfica

De acordo com o jornal desportivo “A Bola”, Rúben Semedo está determinado em deixar a Grécia e mudar-se para a Luz. O reencontro com Jorge Jesus, técnico que o orientou no Sporting é um atrativo, mas também o facto de o Benfica poder vir a estar na Liga dos Campeões motiva o jogador de 26 anos. Segundo “A Bola”, Rúben Semedo deve chegar pouco antes do jogo com o PAOK, dia 15.

No Benfica, ao contrário do que acontece no Olympiakos, Rúben Semedo terá dificuldades em ser titular, pelo menos para já. Tudo indica que a dupla de centrais será formada por Rúben Dias e Vertonghen mas o central português promete luta.