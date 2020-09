Griezmann admite dificuldades de entendimento com Messi e Suárez: “Não nos encontrávamos através dos passes”

Antoine Griezmann mudou-se para Barcelona depois de um acordo milionário entre os catalães e o Atlético de Madrid. Custou 120 milhões de euros e dele se esperava muito, como é habitual em negócios desse calibre. A temporada de estreia acabou por ficar abaixo do esperado, com apenas 15 golos em 50 jogos e a ideia de que o luso-francês não se entendia muito bem com Luis Suárez e Lionel Messi.

“Com o Messi foi parecido com o que me aconteceu com o Mbappé. Ao início não nos entendíamos, não nos encontrávamos através dos passes e foi preciso bastante tempo para resultar. Mas agora tudo vai ser melhor,” garante Griezmann, entrevistado pela RTL e citado pelo jornal “A Bola”.

Na entrevista, o luso-francês assegura que vai continuar no clube catalão: “Estou muto bem no Barcelona, tenho a confiança do clube e do treinador. Estou ansioso por voltar para ganhar títulos, depois de termos tido uma temporada em branco, algo que não acontecia no clube há muito tempo”.