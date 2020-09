O “Daily Mail” anuncia Vítor Ferreira no Wolves como “o segundo jogador do Porto no espaço de quatro dias” a chegar

“O Wolves contratou um segundo jogador do Porto no espaço de quatro dias,” diz o “Daily Mail” com um ponto de exclamação que não se vê, mas sente-se. A armada portuguesa em Wolverhampton já se tornou famosa em Inglaterra, principalmente porque tem funcionado bem.

A chegada de Vítor Ferreira, conhecido como “Vitinha”, acontece quatro dias depois de o clube orientado por Nuno Espírito Santo ter batido o recorde do valor de uma transferência com a chegada de Fábio Silva, também ele um produto da formação portista. O médio Vitinha tem 20 anos e, ao contrário do companheiro, chega por empréstimo com opção de compra.

O “Daily Mail” refere que o internacional sub-21 por Portugal se estreou pelo FC Porto na última época e fez oito jogos, incluindo dois ao lado de Silva, tendo ambos vencido a Primeira Liga e a Taça de Portugal.

O presidente do Wolves, Jeff Shi, disse ao site oficial do clube: “Vitinha é uma contratação crucial e faz parte do nosso plano de recrutamento para este verão. É um jovem talento especial, com abundância de técnica e criatividade, e pode ser uma opção ‘fresca’ para esta época. A contratação de Vitinha mostra a nossa ambição e estratégia para fazer evoluir a nossa equipa principal e continuar a progredir em campo”.