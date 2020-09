Sergio Perez sai de cena e Sebastian Vettel está confirmado como piloto da Aston Martin em 2021. “O futuro será ainda mais brilhante"

Sebastian Vettel vai ser piloto da Aston Martin na próxima temporada de Fórmula 1. O anúncio foi feito apenas algumas horas depois de o mexicano Sergio Perez ter comunicado que iria sair da equipa. O tetracampeão do mundo teve uma época muito abaixo das expetativas com a Ferrari, com o construtor italiano a dispensar o alemão de 33 anos este verão.

As conversações com a Aston Martin, o novo nome da atual Racing Point, duravam há algumas semanas depois de Vettel ter ficado livre. O alemão vai ter como companheiro Lance Stroll, o filho de Lawrence Stroll, um dos donos da equipa.

“Estou feliz por partilhar finalmente esta boa notícia sobre o meu futuro,” disse Vettel. “Tenho muito orgulho em dizer que vou ser piloto da Aston Martin em 2021. É uma nova aventura para mim com uma marca lendária. Fiquei impressionado com os resultados da equipa este ano e acredito que o futuro será ainda mais brilhante.”

Sobre a hipótese de estar na fase descendente da carreira, Vettel respondeu: “Eu ainda tenho tanto amor pela Fórmula 1 e a minha única motivação é estar na frente da grelha. Fazê-lo com a Aston Martin vai ser um enorme privilégio”.

O CEO da Aston Martin, Otmar Szafnauer, disse que Vettel é “um campeão com provas dadas” que vai trazer uma mentalidade vencedora que elevará a equipa ao próximo nível. Todos em Silverstone estão entusiasmados com a notícia”.

Sergio Perez, que deixa a equipa, afirmou: “Tudo na vida tem um princípio e um fim e depois de sete temporadas juntos, o meu tempo com a equipa chegou ao fim quando terminar esta época. Dói um pouco uma vez que ajudei a equipa em tempos muito difíceis. (…) Desejo apenas o melhor para o futuro, especialmente com o projeto Aston Martin”.