Lampard achou piada às críticas de Klopp: “Exceto o Leicester, os clubes que vencem a liga contrataram a um nível muito elevado"

O Liverpool fez apenas uma contratação, aparentemente devido à incerteza causada pela Covid-19: Kostas Tsimikas, do Olympiakos. Klopp afirmou recentemente que os campeões ingleses são diferentes dos outros clubes porque os seus donos não são “países ou oligarcas”. A pandemia não afetou o orçamento do Chelsea e o seu dono, Roman Abramovich, deu a Lampard mais de 200 milhões de libras para gastar.

No entanto, Lampard, que andou às turras com Klopp no final da época passada, rejeitou os comentários. O antigo internacional inglês defendeu a abordagem agressiva do Chelsea argumentando com o fim do castigo da UEFA e disse que o Liverpool já tinha gasto muito em verões passados.

“Achei algo divertido porque, quando falas dos donos dos clubes, não acho que interesse a área de negócio de origem,” disse o treinador do Chelsea. “Estamos a falar de alguns donos de clubes da Premier League que são muito ricos. (…) Na realidade – exceto talvez o Leicester – a maioria dos clubes que vencem a liga atualmente contrataram a um nível muito elevado em termos financeiros.”

“Podemos olhar para os jogadores do Liverpool – van Dijk, Alisson, Fabinho, Keïta, Mané, Salah. Jogadores incríveis que chegaram por preços elevados. O Liverpool fê-lo durante algum tempo. O que nós fizemos foi regressar de uma suspensão da UEFA e tentar resolver a situação sozinhos. Não é preciso fazer contas.”