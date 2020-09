Trincão à conquista da Catalunha: “O Barça não se equivocou ao pagar 31 milhões de euros ao Sporting de Braga por um desconhecido”

Foram os primeiros 45 minutos de Francisco Trincão com a pesada camisola do Barcelona mas, aparentemente, o jovem português deu conta do recado. O extremo de 20 anos foi elogiado pela imprensa e pelos devotos catalães pela sua exibição ante o Nàstic de Tarragona, que não é propriamente o Real Madrid, mas permitiu ver bons pormenores no primeiro teste da era Koeman. De acordo com o “Mundo Deportivo”, a exibição de Trincão “provou que o Barça não se equivocou ao arriscar o pagamento de 31 milhões de euros por ele ao Sporting de Braga sendo ele ainda um desconhecido”.

A posição ocupada por Trincão podia tê-lo feito tremer. O jovem jogou precisamente no lugar de Messi, na segunda parte do jogo. “Trincão mostrou facilidade para fintar, jogar em equipa, e uma grande visão de jogo,” diz o “Mundo Deportivo”. O próprio Ronald Koeman não teve dúvidas em dizer que “o Barça acertou na sua contratação” e fez questão de felicitar o português pessoalmente.

O “Mundo Deportivo” refere que “as qualidades mostradas por Trincão ante o Nàstic levaram-no inclusivamente a ser comparado com Luís Figo”. A publicação catalã online referencia também os elogios que chegaram do próprio país do jogador, ou seja, Portugal.