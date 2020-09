José Mourinho admite que viu apenas partes do documentário da Amazon, “All or nothing”, sobre o Tottenham, do qual é a estrela

Na série, os fãs podem espreitar Mourinho como nunca antes, o que tem valido ao português elogios pela abertura. O antigo treinador do Chelsea e do Manchester United revelou, no entanto, que houve alguns pedidos da produção recusados por ele.

Falando antes do jogo entre o Tottenham e o Everton, que marcou o regresso à Premier League, Mourinho disse aos jornalistas: “Vi bocados. As pessoas ficam com uma imagem diferente dos jogadores. Isto pode confirmar que é um problema para os jogadores quando perdem”. O treinador acrescentou ainda: “Tudo o que está relacionado com o meu trabalho é algo que amo. Não me vejo a fazer outra coisa na vida”.

Muitos espetadores referiram a forma como os Spurs permitiram que as câmaras entrassem no núcleo duro da equipa, com um olho permanente nas sessões de treinos e mesmo no balneário. No entanto, Mourinho revelou que impôs algumas regras, apesar de parecer confortável e de se abrir na série.

“O desafio é tentar estar feliz, feliz, feliz. Eu acordei com a Amazon não mostrarem o meu trabalho tático,” disse Mourinho. “Iniciar um trabalho a meio da época é muito difícil. Para mim, chegar e mudar não é o melhor. O melhor é diagnosticar a situação. Os problemas foram os resultados. O registo for a de casa foi muito mau.”

Na última época, Mourinho não conseguiu segurar um lugar no top quatro. Esta temporada, o português quer levar os Spurs para o meio dos grandes, apesar de uma aparente falta de fundos na janela de transferências.