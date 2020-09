Mourinho quer levar Bas Dost para o Tottenham mas Carlos Vinícius também pode ser opção

Segundo a imprensa inglesa, José Mourinho quer que o Tottenham vá buscar o antigo goleador do Sporting, Bas Dost, à Alemanha, para ter outra opção no ataque quando Harry Kane falhar. De acordo com o jornal “The Guardian”, o técnico português não faz segredo do seu desejo de ter mais profundidade no ataque e o holandês preenche os requisitos pretendidos. Bas Dost, de 31 anos, é alto, forte e experiente.

Os Spurs já iniciaram conversações com o Eintracht Frankfurt, com o clube alemão a pretender que a mudança seja permanente. O clube da Bundesliga pede 5,5 milhões de euros mas o Tottenham prefere um empréstimo.

No caso de o negócio Bas Dost não se concretizar, os Spurs receberam uma lista de jogadores que poderiam interessar. O catálogo incluiu Troy Deeney, do Watford ou Christian Benteke, do Crystal Palace, mas também Carlos Vinícius. O “The Guardian” refere que o brasileiro do Benfica é representado por Jorge Mendes, que também é empresário de Mourinho.