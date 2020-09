Flamengo goleado por equipa equatoriana no regresso à Libertadores

O jogo era a contar para a terceira jornada do Grupo A da Taça Libertadores e opunha os campeões do Brasil e do Equador, sendo que, no caso do Flamengo, este é igualmente detentor da taça mais importante da América Latina.

Foi perto do intervalo que os equatorianos abriram o marcador com um golo de Moses Caicedo, sendo que a pausa para descanso não ajudou o Flamengo a recuperar o fôlego. Na segunda metade do jogo o Independiente del Valle assumiu o controlo total da partida, com evidente desorientação por parte dos brasileiros, que conduziu à maior derrota de sempre do clube vermelho e negro em competições internacionais.

Com esta vitória, os equatorianos isolam-se na liderança do grupo, somando três vitórias. O Flamengo tem seis pontos, fruto de duas vitórias ainda sob o comando de Jorge Jesus.