Mais um português: Nélson Semedo poderá estar a caminho do Wolverhampton

Os céticos da presença de tantos jogadores lusos no plantel do Wolverhampton pensavam que se tinham visto livres de um, com a ida de Diogo Jota para o Liverpool. Por outro lado, aqueles que desejam um Wolves vencedor não terão ficado muito agradados. Mas voltando aos céticos, tiveram pouco tempo para respirar de alívio. Se há coisa que Nuno Espírito Santo tem demonstrado é à-vontade para trazer compatriotas para o clube que treina, sendo que os resultados têm sido francamente positivos.

Por outro lado, futebolisticamente falando, o técnico português anda à procura de um substituto para o lateral Matt Doherty, após a sua partida para o Tottenham de Mourinho e vê em Nélson Semedo como o candidato ideal à sucessão, de acordo com o “The Guardian”.

Lembre-se que o internacional português, ex-Benfica, é visto na Catalunha como dispensável. Ronald Koeman, o novo treinador, parece não contar com Semedo na restruturação da equipa após uma época desastrosa.