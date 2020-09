Ibrahimovic, outra vez: “Não sou velho. Sou como Benjamin Button, começo velho e morro jovem”

Depois de uma excelente exibição no jogo com o Bolonha, que o AC Milan venceu por 2-0 com dois golos do sueco, Zlatan ibrahimovic mostrou-se desapontado. O goleador de quase 39 anos – faz anos no próximo mês – fez uma análise crítica da partida.

“Vencemos e até poderia ter marcado mais. Se tivesse 20 anos, tinha marcado mais dois. Não sou velho. Sou como Benjamin Button, começo velho e morro jovem. A equipa trabalhou bem, mas nós não estamos a cem por cento e cometemos alguns erros,” afirmou Ibrahimovic, em declarações à Sky Itália, citada pelo jornal “A Bola”.

O sueco assumiu que gosta da responsabilidade advinda da experiência que acumulou mas não quer que o avaliem pela idade. “Quero ser tratado como os restantes. Não importa se tenho 38 anos, quero ser tratado como alguém de 20 anos,” disse Ibrahimovic.