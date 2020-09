Confirma-se: Nélson Semedo junta-se ao grupo de Wolves ibéricos

Há mais um português em Wolverhampton, poucos dias depois de Diogo Jota ter partido rumo ao Norte, para se juntar ao Liverpool. Nélson Semedo, antigo jogador do Benfica, até agora no Barcelona, junta-se aos comandados por Nuno Espírito Santo. O jornal “Daily Mail” refere os números da transferência, 37 milhões de libras, um recorde para o clube dos lobos.

O clube anunciou a chegada de Semedo no Twitter hoje de manhã, publicando um vídeo do atleta de 26 anos já no Estádio Molineux. O “Daily Mail” refere que o lateral é o oitavo agenciado de Jorge Mendes a chegar aos Wolves e o 10º português do plantel, com a saída de Diogo Jota.

Ao site oficial do clube, Semedo disse: “Escolhi o Wolves porque é uma boa equipa, que joga bom futebol. O ano passado fizeram uma ótima época e é uma equipa muito importante em Inglaterra e também na Europa. Espero que este ano possamos fazer coisas muito positivas”. Sobre NES, Semedo afirmou: “Nuno é um ótimo treinador. Tem feito um bom trabalho aqui e também noutras equipas. Certamente vou aprender muito com ele”.

O negócio Nélson Semedo eleva os gastos do Wolves neste início de época para os 84 milhões de libras, depois da chegada de Fábio Silva, Fernando Marçal e Ki-Jana Hoever.