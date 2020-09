Domènec Torrent, sucessor de Jesus no Flamengo, está infetado com Covid-19. O clube tem 27 casos positivos

O técnico Domènec Torrent é o último caso confirmado de Covid-19 no Flamengo. O treinador está assintomático, em sua casa no Rio de Janeiro. Os seus adjuntos Jordi Guerrero, Jordi Gris e Julian Jimenez tiveram resultado negativo. O número de infetados na delegação do Flamengo que viajou ao Equador chega aos 27.

Também o presidente do clube, Rodolfo Landim, testou positivo, assim como um vice-presidente e um membro do Conselho de Futebol. Há ainda cinco elementos não identificados da comissão técnica infetados pelo novo coronavírus.

Segundo o site “Globoesporte”, desde que a comitiva do Flamengo regressou do Equador, onde disputou uma partida da Taça Libertadores, que se supunha a existência de um grande número de infetados. O clube pediu mesmo para adiar o jogo com o Palmeiras, no próximo domingo.

Há ainda um jogador do plantel sub-20 do Flamengo a aguardar confirmação, uma vez que, no mesmo dia, fez um teste que deu negativo e outro que deu positivo.