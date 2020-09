FC Porto conversa com os dois clubes de Manchester: um para que Alex Telles vá; o outro para que Otamendi regresse

De acordo com o jornal inglês “Daily Mail”, o defesa do Manchester City, Nicolas Otamendi, velho conhecido dos Dragões, está a ser cobiçado pelo FC Porto. No entanto, a concorrência é de peso. O Inter de Milão e o Sevilha parecem estar também na corrida pelo jogador de 32 anos. O clube espanhol possui o trunfo de ter um jogador pretendido pelos ingleses. Trata-se Jules Kounde, de 21 anos.

Por outro lado, o Manchester United está a tentar convencer o FC Porto a baixar o preço pedido por Alex Telles. O jogador de 27 anos termina contrato no próximo verão e os clubes não estão a conseguir acordar um valor para ele.

O desejo de ter o brasileiro em Old Trafford não é novo, mas intensificou-se nas últimas semanas. Segundo a imprensa inglesa, a entrada em falso do Manchester United na Premier League, com uma derrota em casa do Crystal Palace pôs a nu as deficiências dos Red Devils naquela posição e terá acelerado o desejo pelo lateral esquerdo do FC Porto.