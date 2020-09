Alex Telles pressiona o FC Porto para baixar o preço do seu passe. A partir de janeiro, é livre para negociar com outros clubes

Apesar de manter a esperança de que um acordo possa ser alcançado esta semana, Alex Telles teme que as negociações entre FC Porto e Manchester United se arrastem, aproximando-se da data de encerramento do mercado, a 5 de outubro.

O Manchester United aproveita a posição do brasileiro e tenta baixar o valor pedido pelo FC Porto. Há, em Old Trafford, a noção de que os campeões nacionais precisam do dinheiro proveniente da venda de Telles para financiar investimentos no plantel de Sérgio Conceição, que viu os rivais da Luz reforçarem agressivamente o plantel.

Em janeiro, Alex Telles estará livre para negociar com outros clubes. O “The Guardian” refere que o jogador é pretendido por Soskjaer para competir com Luke Shaw e Brandon Williams por um lugar no onze. Na última temporada, o brasileiro marcou 11 golos na Liga Portuguesa, alguns deles de penalti, e fez oito assistências. Estes números interessam muito ao treinador norueguês dos Red Devils. Shaw, por exemplo, marcou um golo e fez sete assistências em 158 jogos na Premier League.