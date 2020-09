Florentino a caminho do Mónaco por empréstimo

O Benfica anunciou hoje que o Florentino Luís vai mesmo jogar no Mónaco. O jornal “A Bola” noticia o acordo entre os dois clubes para um empréstimo válido até ao final desta temporada. No entanto, a cedência não inclui cláusula de opção de compra.

Florentino Luís tem 21 anos e, após um período inicial de algum fulgor na equipa principal do Benfica, foi perdendo protagonismo até à chegada de Jorge Jesus. Com muita concorrência no meio-campo dos Encarnados, foi o próprio jogador a manifestar a vontade de sair.