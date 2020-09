Jorge Costa foi ontem apresentado como selecionador da Guiné Equatorial. Mas afinal vai para a Roménia

O técnico português de 48 anos, antigo capitão do FC Porto, prepara-se para assumir de forma insólita o 13º projeto em 14 anos de carreira. Jorge Costa foi ontem anunciado, em conferência de imprensa, como substituto do francês Sebastien Migné, à frente da seleção da Guiné Equatorial. No entanto, pouco depois, o português anunciou que irá antes treinar o Gaz Metan, da Roménia.

O país não é estranho ao antigo técnico do Sporting de Braga, entre outros. Jorge Costa treinou o Cluj em 2011/12 e levou mesmo o clube ao título de campeão nacional. O Gaz Metan ocupa atualmente o sexto lugar da liga romena, com apenas seis pontos em quatro jogos. Os maus resultados terão ditado a substituição do checo Dusan Uhrin pelo português.