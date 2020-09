Mourinho: “Foi divertido porque o meu guarda-redes disse-me que a baliza era pequena. Fui ver e sim, era”

O jogo da Liga Europa entre o Shkendija e o Tottenham foi disputado em condições diferentes das de uma partida normal. As balizas eram cinco centímetros mais baixas do que o tamanho regulamentado. Foram os guarda-redes do Tottenham, Lloris e Hart, que se aperceberam do facto e avisaram Mourinho. O técnico português pediu à UEFA que as balizas fossem trocadas mas não foi possível efetuar a mudança.

Mourinho não se zangou e levou mesmo o caso para a brincadeira na conferência de imprensa: “Foi divertido porque o meu guarda-redes disse-me que a baliza era pequena. Fui ver e sim, era. Senti de imediato que algo estava mal e conseguimos que o delegado da UEFA comprovasse que era cinco centímetros mais baixa. Pedimos então que colocassem uma baliza com as dimensões adequadas”.

Mesmo com as balizas mais pequenas, os pupilos de Mourinho não tiveram dificuldade em marcar três golos ao modesto conjunto do Shkendija. Lamela, Son e Kane construíram uma vitória segura por 3-1, que valeu ao Tottenham a presença na fase de grupos da Liga Europa.