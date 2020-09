Wolves goleados pelo West Ham na estreia de Nélson Semedo e de Fábio Silva

Depois da derrota com o Manchester City, os Wolves de Nuno Espírito Santo voltaram a sofrer novo desaire, desta vez por números bastante expressivos e com um adversário menos milionário.

No domingo, ao final da tarde, o Wolverhampton apresentou-se em Londres para defrontar o West Ham com seis portugueses no onze inicial, incluindo Nélson Semedo, que se estreou na Premier League. Quanto a Fábio Silva, entrou na segunda parte.

A derrota por 4-0 começou na primeira parte. Aos 17 minutos, Bowen marcou o primeiro golo. Aos 57 minutos, o mesmo jogador bisou. Soucek, aos 66, aumentou para 3-0, já nos descontos, Haller fez o 4-0 que selaria o mau jogo da equipa mais portuguesa da Premier League.

No final da partida, Nuno Espírito Santo era um treinador conformado com a derrota mas insatisfeito com a atuação da sua equipa: “Estivemos muito mal. Defensivamente, não fomos bons. Ofensivamente, não criámos”.