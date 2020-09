Barcelona ainda quer dispensar mais três jogadores mas Trincão está seguro

Com seis dias até ao fecho do mercado, o Barcelona não descarta mais movimentos no plantel ao longo desta semana. Ronald Koeman afirmou, após o jogo com o Villarreal, que não descartava mais aquisições, ainda que compreendesse as dificuldades económicas para consegui-las e esclareceu que também não descartava mais saídas.

Diz o “Mundo Deportivo” que o Barça tem uma perda de volume de negócio de 30% prevista para a época atual, relativamente ao exercício anterior. O clube catalão precisa de aligeirar a massa salarial. Já se tinha “livrado” de Arthur, Rakitic, Arturo Vidal, Suárez, Nélson Semedo e Wague e espera agora poder fechar pelo menos três saídas antes do fecho do mercado, seja com empréstimos ou vendas.

Ronald Koeman não tem dúvidas quanto aos futebolistas mais suscetíveis de fazer falta no plantel e àqueles que teriam poucos minutos para jogar. Todibo, Rafinha, Umtiti e Braithwaite são quatro jogadores para a dança das cadeiras, em que provavelmente apenas um ficará. No caso de Rafinha, o futebolista está no último ano de contrato, pelo que é “conveniente” vendê-lo antes que seja um jogador livre.

Quanto ao recém-chegado Francisco Trincão, parece estar de pedra e cal. Os espanhóis têm ficado impressionados com as capacidades do jovem português, pelo que não deve sequer ser emprestado.