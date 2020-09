Mourinho não gostou de ver Lampard “triste e calado”. Lampard achou que Mourinho estava a “falar mais com os árbitros do que com jogadores”

José Mourinho disse que Frank Lampard parecia “triste e calado na sua cadeira” quando o Chelsea estava a perder por 3-0 frente ao WBA, no domingo, e ofereceu ao seu antigo jogador alguns conselhos sobre etiqueta de área técnica, depois de o Tottenham ter atingido os quartos-de-final da Carabao Cup (Taça da Liga inglesa), batendo precisamente os rivais londrinos nos penaltis.

Quando o Chelsea estava em vantagem, graças ao golo de Timo Werner, Mourinho provocou Lampard, dizendo-lhe que ele não tinha apoiado os seus jogadores quando estavam a perder frente ao WBA, jogo que acabaria empatado 3-3.

O treinador português admitiu que sentiu pena ao ver Lampard zangado e disse ao seu antigo jogador que ele deveria estar mais circunspeto quando a sua equipa se encontra em vantagem.

“Com o Frank, o mais importante é o meu sentimento para com ele, que é mais importante do que as palavras que trocamos,” disse Mourinho. “A única coisa que eu lhe estava a dizer era apenas uma opinião de um velho treinador para um novo e talentoso técnico, e foi que a altura em que os jogadores mais precisam de nós é quando estão a perder. Quando eles estão a ganhar, não precisamos de ser os protagonistas.”

Já Lampard disse: “Estávamos a divertir-nos no banco. Eu dou-me bem com o José. Comentei que ele parecia falar mais com o árbitro do que com os seus jogadores. Tenho imenso respeito pelo José”.

O Tottenham recuperou depois de uma primeira parte difícil, conseguindo a igualdade através de Érik Lamela, para depois chegar à vitória nos penaltis. No entanto, Mourinho permanece insatisfeito com o calendário da equipa. O próximo jogo é já na quinta-feira, frente ao Maccabi Haifa, a contar para a Liga Europa.

Mourinho teve ainda um episódio caricato durante a partida com o Chelsea, ao sair do banco a correr em direção ao túnel de acesso aos balneários para ver como estava Eric Dier, que tinha deixado o campo para ir à casa de banho.