Rúben Dias chegou ao City e o site do clube apresentou Koulibaly

A equipa de redes sociais do Manchester City cometeu uma gaffe embaraçosa no site do clube, ao afirmar que os Citizens tinham acabado de contratar o alvo de há muito tempo Kalidou Koulibaly, em vez de Rúben Dias. O clube de Manchester tem sido constantemente associado ao defesa central do Nápoles este verão mas, em vez dele, quem chegou foi o português ex-Benfica.

Apesar da chegada de Rúben Dias, aparentemente o clube tinha tudo preparado para Koulibaly e os responsáveis pelo site esqueceram-se de alterar uma parte importante do artigo. O resultado foi a oportunidade dada aos adeptos de ganharem uma camisola assinada por Koulibaly, apesar de ele continuar a ser jogador do Nápoles. O erro foi rapidamente corrigido, mas não antes de ser fotografado e partilhado nas redes sociais.

Segundo o jornal “Daily Mail”, “a chegada de Dias vai fortalecer significativamente a defesa de Pep Guardiola, depois de os Citizens terem concedido cinco golos frente ao Leicester no fim de semana”. O diário inglês refere também a ida de Otamendi no sentido contrário.

O erro do Manchester City no site surge semanas depois de o Chelsea ter apresentado o reforço Kai Havertz como “Kia Havertz”, o que providenciou às redes sociais uma quantidade considerável de piadas sobre carros e futebol.