Atletas americanos consternados com recusa de Trump em condenar apoiantes da supremacia branca

A recusa de Donald Trump em condenar os defensores da supremacia branca durante o debate presidencial na passada terça-feira gerou inúmeras reações do mundo do desporto, todas elas a condenar a atitude do presidente americano.

O moderador do debate perguntou a Trump se ele condenava os movimentos de supremacia branca e a violência provocada por eles durante os recentes protestos por todo o país. Em resposta, Trump não criticou esses movimentos, preferindo culpar os grupos de esquerda pela maioria dos tumultos.

Falando particularmente de um grupo de extrema-direita chamado “Proud Boys” (“Rapazes Orgulhosos, numa tradução literal), Trump usou a expressão “stand back and stand by” (“recuem e aguardem”), que foi entretanto transformada em slogan e interpretada pelo líder do movimento como um gesto de apoio às suas ações violentas.

Stephen Curry, uma das maiores estrelas da NBA, reagiu às palavras de Trump no Twitter: “Não tenho mais perguntas, senhor juiz!”. O também basquetebolista Kyle Lowry, notou a ausência de condenação dos movimentos extremistas com: “E continua a não o dizer…”, enquanto Randall Cobb publicou: “Perguntaram-lhe sobre racismo e ele respondeu com reforço policial”.

Sobre o debate, a lenda da NFL Deion Sanders escreveu: “Este debate é a melhor sitcom do ano. Isto é comédia pura e o nível de desrespeito bate tudo”.

Para muitos atletas, o debate serviu para reforçar a necessidade de ir às urnas em novembro. “Depois de assistir à aventura que foi o debate presidencial e não sendo capaz de ouvir nada… se mais nada for possível, tenham a certeza de que são ouvidos,” escreveu a estrela da WNBA, Renee Montgomery. Por seu turno, LeBron James limitou-se a gritar o apelo “POR FAVOR VOTEM!!!” na sua conta do Twitter.